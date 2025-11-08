Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ, ara tatilde doğa tutkunlarını bekliyor

        Tekirdağ, ara tatilde doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:52 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ, ara tatilde doğa tutkunlarını bekliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ, ara tatilde doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

        Sonbaharın gelişiyle Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlar sarı, yeşil ve turuncunun tonlarına büründü.

        Bölgeye gelenler, doğayla iç içe, derelerin huzur veren sesi ve kuş cıvıltıları eşliğinde unutulmaz deneyim yaşama fırsatı bulabiliyor.

        Ganos Dağı eteklerinde sonbahar renklerine bürünen ormanlar, ara tatilde doğada huzurlu vakit geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.

        Kente gelenler, ormanlarda yürüyüş, ATV, bisiklet turu yapmanın yanında, yamaç paraşütüyle uçuş yaparak gökyüzüyle buluşma deneyimi yaşayabiliyor.

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

        Kentin, her mevsim ilgi çektiğini belirten Karaküçük, "Tekirdağ özellikle sonbaharda birçok turizm alanıyla insanlara hitap ediyor. İnsanların keyifle zaman geçirecek turizm alanları var. Bir haftalık ara tatilde özellikle Uçmakdere'ye gelenler, yürüyüş rotalarında doğayla buluşmanın keyfini doyasıya yaşayabilir. ATV turları, paraşüt uçuşlarıyla bölge doğa tutkunları için tercih edilecek bir yer. Burası insanların sonbaharın tadına varabileceği bir bölge. Misafirlerimizi doğanın ve Tekirdağ'ın tadını çıkarmaya bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da sis etkili oldu
        Tekirdağ'da sis etkili oldu
        Tır bariyerlere çarptı, Tekirdağ-İstanbul yolu trafiğe kapandı
        Tır bariyerlere çarptı, Tekirdağ-İstanbul yolu trafiğe kapandı
        Tekirdağ'da muayenesiz ve cam filmli araçlara ceza
        Tekirdağ'da muayenesiz ve cam filmli araçlara ceza
        Tekirdağ'da kiracısını darbettiği öne sürülen iş yeri sahibi ve 3 arkadaşı...
        Tekirdağ'da kiracısını darbettiği öne sürülen iş yeri sahibi ve 3 arkadaşı...
        Fren yerine gaza basınca otomobil dükkana girdi
        Fren yerine gaza basınca otomobil dükkana girdi