        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        19.11.2025 - 08:57
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

