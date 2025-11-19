Tekirdağ Valisi Soytürk yapımı süren okullarda incelemede bulundu

Ziyarette Soytürk'e, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Yatırım İzleme Müdürü Tolga Göçmen eşlik etti.

Soytürk, ardından, içerisinde 100 yataklı uygulama otelinin de yer alacağı 24 derslikli Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Soytürk, yapımı devam eden 57. Alay Anadolu Lisesi inşaatını inceledi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde yapımı devam eden okulları ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.