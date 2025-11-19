Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da güvenlik görevlisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir güvenlik görevlisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:00 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:00
        Değirmenaltı Mahallesi'nde bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi D.K. ile S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, tabancayla ateş ederek D.K'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerince ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli S.A, polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Yaralı güvenlik görevlisinin tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

