Tekirdağ'da güvenlik görevlisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir güvenlik görevlisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Değirmenaltı Mahallesi'nde bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi D.K. ile S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, tabancayla ateş ederek D.K'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerince ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli S.A, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yaralı güvenlik görevlisinin tedavisi sürüyor.
