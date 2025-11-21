Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ NKÜ'de "Atatürk ve Cumhuriyet" konferansı düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 09:34 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ NKÜ'de "Atatürk ve Cumhuriyet" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu konferans düzenlendi.

        Barbaros Denizcilik Meslek Yüksekokulunda düzenlenen konferansta, NKÜ Kültür-Tarih-Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Demirhan, Atatürk'ün hayatı, milli mücadele dönemi, Cumhuriyetin ilanı, dönemin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel şartları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

        Konferans sonunda Barbaros Denizcilik MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Ersöz, katkılarından dolayı Demirhan'a teşekkür belgesi verdi.

        Konferansa akademik ve idari personel katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvikleri Toplantısı düzenlendi
        Tekirdağ'da Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvikleri Toplantısı düzenlendi
        Tekirdağ'da "Dünyada ve Türkiye'de Süs ve Mücevher Taşı Bilimi" konferansı...
        Tekirdağ'da "Dünyada ve Türkiye'de Süs ve Mücevher Taşı Bilimi" konferansı...
        Çorluspor 1947 futbolcularının cezaları belli oldu
        Çorluspor 1947 futbolcularının cezaları belli oldu
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı velilerle bir araya geldi
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı velilerle bir araya geldi
        Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan İlker Aykut için mevlit programı d...
        Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan İlker Aykut için mevlit programı d...