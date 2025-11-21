Tekirdağ NKÜ'de "Atatürk ve Cumhuriyet" konferansı düzenlendi

Barbaros Denizcilik Meslek Yüksekokulunda düzenlenen konferansta, NKÜ Kültür-Tarih-Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Demirhan, Atatürk'ün hayatı, milli mücadele dönemi, Cumhuriyetin ilanı, dönemin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel şartları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.