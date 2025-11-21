Tekirdağ NKÜ'de "Atatürk ve Cumhuriyet" konferansı düzenlendi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu konferans düzenlendi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu konferans düzenlendi.
Barbaros Denizcilik Meslek Yüksekokulunda düzenlenen konferansta, NKÜ Kültür-Tarih-Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Demirhan, Atatürk'ün hayatı, milli mücadele dönemi, Cumhuriyetin ilanı, dönemin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel şartları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
Konferans sonunda Barbaros Denizcilik MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Ersöz, katkılarından dolayı Demirhan'a teşekkür belgesi verdi.
Konferansa akademik ve idari personel katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.