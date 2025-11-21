Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da gerekli yağışların olmaması halinde su kesintilerine gidilecek

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, "Eğer yağışlar olmazsa, bu koşullar devam ederse ve yüzey suyu alamazsak şehirde planlı su kesintileri uygulamak zorunda kalacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:44 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da gerekli yağışların olmaması halinde su kesintilerine gidilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, "Eğer yağışlar olmazsa, bu koşullar devam ederse ve yüzey suyu alamazsak şehirde planlı su kesintileri uygulamak zorunda kalacağız." dedi.

        Şişmanlar, gazetecilere, küresel iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirtti.

        Beklenen yağışların gerçekleşmemesinden dolayı su kaynaklarının seviyesinin günden güne düştüğüne dikkati çeken Şişmanlar, "Tekirdağ merkeze su sağlayan Naip Barajı ve Yazır Göleti'nde su seviyeleri ölü hacmin altına indi. DSİ'den aldığımız bilgilere göre Naip Barajı'nda yaklaşık 20 günlük suyumuz kaldı. Barajda yaklaşık 350 bin metreküp civarında bir su kaldı. Yazır Göleti'nde de su alma yapısının altına düştüğümüz tespit edildi." bilgisini verdi.

        Şişmanlar, su sıkıntısı yaşanmaması için bu yıl açılan 23 su kuyusunun 5'inin kullanılmaya başlandığını duyurdu.

        Barajda kalan suyun kullanma süresini uzatmak amacıyla şebekeyi yeraltı sularından takviye ettiklerini anlatan Şişmanlar, "Eğer yağışlar olmazsa, bu koşullar devam ederse ve yüzey suyu alamazsak şehirde planlı su kesintileri uygulamak zorunda kalacağız. Bu kaçınılmaz bir yol gözüküyor. Bunun kısa vadeli olması için diğer su kaynaklarımızı artırmak ve iletim hatlarını yenilemek anlamında proje çalışmalarımız çok hızlı şekilde tamamlanıyor." diye konuştu.

        - Su tasarrufu çağrısı

        Şişmanlar, su tasarrufu konusunda herkesin hassas olması gerektiğinin altını çizdi.

        Gelecekte su sorunu yaşanmaması için Çokal Barajı'ndan şehre su getirme projeleri bulunduğunu aktaran Şişmanlar, şunları kaydetti:

        "DSİ'den aldığımız bilgilere göre Çokal Barajı'nda yaklaşık 100 milyon metreküpün üzerinde bir su hacmi var. Doluluk oranı yüzde 53. Bununla ilgili de proje başlattık ama tabii bu biraz uzun sürecek bir proje. Öngörümüz 1,5 yıl içerisinde 1,5-2 milyarlık bir yatırımla o suyu kazandırmaya çalışıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu sorunları yaşamayalım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da korkutan görüntü: Naip Barajı'nda 20 günlük su kaldı
        Tekirdağ'da korkutan görüntü: Naip Barajı'nda 20 günlük su kaldı
        Kapaklı'da 2 motosiklet çalan çocuklar tutuklandı
        Kapaklı'da 2 motosiklet çalan çocuklar tutuklandı
        Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinden depremzede çocuklara atkı, bere yard...
        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinden depremzede çocuklara atkı, bere yard...
        Hayrabolu'da gıda işletmelerine sıkı denetim
        Hayrabolu'da gıda işletmelerine sıkı denetim
        Tekirdağ'da down sendromlu fotoğrafçının "Masumiyetin Kırmızısı" sergisi aç...
        Tekirdağ'da down sendromlu fotoğrafçının "Masumiyetin Kırmızısı" sergisi aç...