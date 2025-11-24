Tekirdağ merkezli hırsızlık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Eskişehir'de nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işleyen zanlılara yönelik çalışma yaptı.
Gözaltına alınan 14 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca dosya kapsamında yapılan ara yakalamada 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
5 gün önce Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş, adreslerde 14 cep telefonu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.
