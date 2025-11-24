Tekirdağ merkezli hırsızlık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Ayrıca dosya kapsamında yapılan ara yakalamada 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Eskişehir'de nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işleyen zanlılara yönelik çalışma yaptı.

