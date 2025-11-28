Habertürk
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

        Giriş: 28.11.2025 - 10:05 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:05
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti.

        Topak, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş ile Bakan Bak'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Görüşmede ilçeye kazandırılacak yeni spor yatırımlarının detaylı şekilde ele alındığını ifade eden Topak, gençlere yönelik spor imkanlarının artırılmasına yönelik projelerin önemine vurgu yaptı.

        - Çorlu'da ''Halk Toplantısı''

        Çorlu ilçesinde düzenlenen "Halk Toplantısı"nda Esentepe ve Hürriyet mahalleleri sakinlerinin talep ve önerileri dinlendi.

        Bir kafede gerçekleştirilen toplantıda, altyapı, çevre düzenlemesi, sosyal donatı alanları ve kentsel hizmetlere yönelik beklenti ve talepler görüşüldü.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, toplantıların önemine işaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

        - Amatör spor kulübü yöneticileri bir araya geldi

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumu'nda amatör spor kulübü yöneticileriyle de toplantı yaptı.

        Toplantıda kulüplerin karşılaştığı zorluklar ve kentteki spor altyapısının geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar ele alındı.

        Amatör spor kulüplerinin gençlerin spora yönelmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Sarıkurt, kulüplerin taleplerinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

