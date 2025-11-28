Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da tanker ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 12:42 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:46
        Tekirdağ'da tanker ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        N.K. idaresindeki 59 AJZ 916 plakalı otomobil ile S.A.T'nin kullandığı 42 BD 325 plakalı tanker Ahimehmet Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü ve eşi A.K. yaralandı.

        Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müdahalelere rağmen yaralılardan A.K. kurtarılamadı.

        Tanker sürücüsü S.A.T. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

