Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amankul'dan Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Vali Soytürk, ziyarette Amankul'a kentin coğrafi yapısı, sanayisi, tarımı ve turizmi hakkında bilgi verdi.
Ardından iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler görüşüldü.
Soytürk, Amankul'a ziyaret için teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.