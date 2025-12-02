Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 15:10 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:10
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        İlçede bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Çolak, Malkara'nın uzun süredir bekleyen gerçek projelere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

        İlçede huzur ve birlik ortamının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çolak, toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür etti.

        -Hayrabolu'da 875 ihtiyaç sahibi aileye yardım

        Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi 875 aileye yardım yaptı.

        Hayrabolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Eyüp Fırat, kasım ayında 875 aileye toplam 3 milyon 574 bin lira destek sağlandığını bildirdi.

        Yardımların, diğer aile yardımı, yaşlı aylığı, şartlı eğitim yardımı, katılım payı yardımı ve gıda yardımı olarak yapıldığını aktaran Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerine desteğinin devam edeceğini kaydetti.

