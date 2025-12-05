Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 105 bin lira ceza uygulandı

        Tekirdağ'a kaçak yollarla 9 büyükbaş hayvan getiren kişiye 105 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 12:40 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:40
        Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 105 bin lira ceza uygulandı
        Tekirdağ'a kaçak yollarla 9 büyükbaş hayvan getiren kişiye 105 bin lira ceza verildi.

        Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir dışından kaçak hayvan getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, Büyükyoncalı Mahallesi'nde tespit edilen 9 büyükbaş hayvanın, "şap ve koyun-keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" Trakya'ya sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirledi.

        Hayvanları getirdiği tespit edilen kişiye 105 bin lira ceza uygulandı. Hayvanlar ise kesime gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

