Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aydoğdu Mahallesi'nde son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışma sonrası, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

