Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 13:55 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar basın mensuplarıyla bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda Nallar, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

        Nallar, burada yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

        Gazetecilerin her şartta görevlerini yapmaya çalıştığını ifade eden Nallar, "Zor koşullara rağmen, büyük bir sorumluluk ve meslek onuruyla görev yapan tüm gazetecilere yürekten teşekkür ediyorum. Halkın haber alma hakkı için yürüttükleri çalışmalarda bütün gazetecilere başarılar diliyorum." dedi.

        CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar da basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, programa katılanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi

        Benzer Haberler

        Telefon dolandırıcıları, 50 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
        Telefon dolandırıcıları, 50 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu denetimlerinde 27 kişiye işlem yapıldı
        Tekirdağ'da uyuşturucu denetimlerinde 27 kişiye işlem yapıldı
        Kapaklı'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 1 gözaltı
        Kapaklı'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 1 gözaltı
        Tekirdağ'da kuvvetli yağış sonrası tekrar güneş açtı
        Tekirdağ'da kuvvetli yağış sonrası tekrar güneş açtı
        Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, balıkçılar denize açılam...
        Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, balıkçılar denize açılam...
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu