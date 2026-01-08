Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar basın mensuplarıyla bir araya geldi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda Nallar, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

Nallar, burada yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Gazetecilerin her şartta görevlerini yapmaya çalıştığını ifade eden Nallar, "Zor koşullara rağmen, büyük bir sorumluluk ve meslek onuruyla görev yapan tüm gazetecilere yürekten teşekkür ediyorum. Halkın haber alma hakkı için yürüttükleri çalışmalarda bütün gazetecilere başarılar diliyorum." dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar da basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, programa katılanlara teşekkür etti.