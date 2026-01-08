Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

        Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 13:03 Güncelleme: 08.01.2026 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı. Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarına sığındı.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Hükümet Caddesi'nde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

        Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kuvvetli yağış sonrası tekrar güneş açtı
        Tekirdağ'da kuvvetli yağış sonrası tekrar güneş açtı
        Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, balıkçılar denize açılam...
        Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, balıkçılar denize açılam...
        Kapaklı'da narkotik operasyonu: 2 tutuklama
        Kapaklı'da narkotik operasyonu: 2 tutuklama
        Tekirdağ'da kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, balıkçılar denize açılam...
        Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, balıkçılar denize açılam...
        Lodos vurdu, Tekirdağ sahili suyla kaplandı
        Lodos vurdu, Tekirdağ sahili suyla kaplandı