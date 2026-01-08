Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı. Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarına sığındı.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Hükümet Caddesi'nde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
