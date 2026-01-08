Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiliyor

        Tekirdağ'da kuvvetli lodos etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 12:16 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:16
        Tekirdağ'da kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da kuvvetli lodos etkili oluyor.

        Hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

        Lodosun etkisiyle dalgaların yükseldiği Süleymanpaşa ilçesinde, sahil kesimindeki yürüyüş yolu ile parklar su altında kaldı.

        Bölgede lodosun bu gece ve yarın şiddetini artırarak etkili olmasının beklendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

