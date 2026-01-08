Tekirdağ'da kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiliyor

Bölgede lodosun bu gece ve yarın şiddetini artırarak etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

