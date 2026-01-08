Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

        Tekirdağ için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılarak, vatandaşlardan olası risklere karşı tedbirli olunması istendi.

        Giriş: 08.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:28
        Tekirdağ için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Tekirdağ için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılarak, vatandaşlardan olası risklere karşı tedbirli olunması istendi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bugün kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanarak, "Şehrimizde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Vatandaşlarımızın bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Acil durumların ALO 153, 112 ve 185 numaralarına bildirilmesi rica olunur." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

