        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da beyaza bürünen ormanlar havadan görüntülendi

        Tekirdağ'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Ganos Dağı eteklerinde bulunan ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

        Anadolu Ajansı
        12.01.2026 - 13:37
        Tekirdağ'da beyaza bürünen ormanlar havadan görüntülendi
        Tekirdağ’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Ganos Dağı eteklerinde bulunan ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

        Tekirdağ-Şarköy yolu üzerindeki Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlar ve çevredeki mahallelerde kar yağışı sonrası kış manzaraları oluştu.

        Kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, bölgeyi kullanan sürücüler ve doğaseverlerin ilgisini çekti.

        Beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar ve çevresi, drone ile görüntülendi.

