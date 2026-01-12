Tekirdağ'da beyaza bürünen ormanlar havadan görüntülendi
Tekirdağ'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Ganos Dağı eteklerinde bulunan ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Tekirdağ-Şarköy yolu üzerindeki Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlar ve çevredeki mahallelerde kar yağışı sonrası kış manzaraları oluştu.
Kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, bölgeyi kullanan sürücüler ve doğaseverlerin ilgisini çekti.
Beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar ve çevresi, drone ile görüntülendi.
