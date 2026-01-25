Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da "Yerel Medya Buluşması" etkinliği düzenlendi

        CHP Genel Merkezi tarafından yerel medyanın güçlendirilmesi, yerel ile ulusal basın arasında kalıcı iletişim hattının kurulması ve gazeteciliğin sahadaki sorunlarının doğrudan dinlenmesi amacıyla başlatılan "Yerel Medya Buluşmaları" Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 12:51 Güncelleme: 25.01.2026 - 12:51
        Tekirdağ'da "Yerel Medya Buluşması" etkinliği düzenlendi
        CHP Tekirdağ İl Başkanlığınca bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaptığı konuşmada, temel amaçlarının gazetecilik mesleğinin sorunlarını tespit ederek çözüme kavuşturmak olduğunu söyledi.

        Gazetecilerin sorunlarını dinlediklerini ve not aldıklarını belirten Bulut, "Tüm illerin dahil olduğu bu toplantılarla bir birikim oluşturmaya çalışıyoruz. Bu birikimleri en sonunda İstanbul’da yapacağımız toplantıda sunacağız." dedi.

        Bu toplantıların sorunların çözümünde önemli rol oynayacağını ifade eden Bulut, basın çalışanlarının son derece önemli bir mesleği icra ettiğini vurguladı.

        Basının toplumun haber alma hakkının teminatı olduğunu dile getiren Bulut, "Basın, Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Maalesef Türkiye'de basın sorunu denildiğinde televizyonların, ulusal gazetecilerin ya da yerel gazetecilerin sorunları ayrı ayrı ele alınıyor." diye konuştu.

        Gazetecilerin sorunlarını korkmadan dile getirmesi gerektiğini belirten Bulut, bu sorunlara hep birlikte çözüm arayacaklarını kaydetti.

        Toplantıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'in moderatörlüğünde, Balıkesir Birlik ve Demokrat Gazeteleri Yazı İşleri Müdürü İlkan Toprak, Yalova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Polat, Edirne TGS Temsilcisi Tamer Yavuz ve muhabir Özer Enginler’in konuşmacı olarak katıldığı "Yerelde Gazetecilik" başlıklı panel gerçekleştirildi.

        Panelde, gazetecilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

