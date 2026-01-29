Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Giriş: 29.01.2026 - 13:00 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:00
        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

        Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.

        Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, lodos nedeniyle bugün de denize açılamadı.

        Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini yarın yitirmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

