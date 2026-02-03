Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ'da "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

        Tekirdağ'da "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

        Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:14 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:14
        Tekirdağ'da "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı
        Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı.

        "Tarım, orman ve insan" temalı yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı, kentteki bir alışveriş merkezinde Tekirdağ Vali Yardımcısı Günay Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

        Açılışın ardından Öztürk ve protokol üyeleri sergide yer alan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, sergideki eserler hakkında Vali Yardımcısı Öztürk'e bilgi verdi.

        Aksoy, AA muhabirine, yarışmayla tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemine dikkati çekmeyi, bireysel ve toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Yarışmanın geçen yıl ilk kez uluslararası boyuta taşındığını belirten Aksoy, "Yarışmaya 51 ülkeden toplam 2 bin 11 yarışmacı, 6 bin 71 eserle katıldı." dedi.

        Serginin iki gün boyunca ziyaret edilebileceği bildirildi.

