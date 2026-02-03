Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'daki müzede 44 yıldır ziyaretçilere Macar Prensi Rakoczi'yi anlatıyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan Ali Kabul (66), 1981 yılında işçi olarak adım attığı Rakoczi Müzesi'nde 44 yıldır ziyaretçilere Macar Prensi'nin hikayesini anlatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:13 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'daki müzede 44 yıldır ziyaretçilere Macar Prensi Rakoczi'yi anlatıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan Ali Kabul (66), 1981 yılında işçi olarak adım attığı Rakoczi Müzesi'nde 44 yıldır ziyaretçilere Macar Prensi'nin hikayesini anlatıyor.

        Kabul, dönemin Macaristan Tekirdağ Fahri Konsolosu Erdoğan Erken'in tavsiyesi üzerine, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi'nin Tekirdağ'da yaşadığı ve daha sonra müzeye dönüştürülen evin restorasyonunda işçi olarak çalışmaya başladı.

        Yaklaşık 7 ay süren restorasyon sürecinde Macar ekiplerle birlikte çalışan Kabul, bu dönemde Macarca öğrendi.

        Restorasyonun tamamlanmasının ardından müzede görev yapmaya başlayan Kabul, 1982 yılından bu yana Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu personeli olarak çalışıyor.

        Zamanla müzenin tüm işleyişinden sorumlu hale gelen Kabul, Rakoczi Müzesi'nin müdürlüğünü yürütüyor.

        Binanın temizliğinden bakımına, rehberlikten ziyaretçilerin ağırlanmasına kadar her aşamada görev alan Kabul, 44 yıldır müzeye gözü gibi bakıyor.

        - "Burayı kendi evim gibi görüyorum"

        Rakoczi Müzesi Müdürü Kabul, AA muhabirine, müzede görev yapmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

        1981 yılında müzeye işçi olarak girdiğini ve Macarlarla birlikte restorasyonda çalıştığını anlatan Kabul, "Müzeye işçi olarak girmiştim, yıllar içinde her işini öğrendim ve müdürlük görevini yürütüyorum. Burayı kendi evim gibi görüyorum."dedi.

        Kabul, müzenin Osmanlı'nın güven ve misafirperverliğinin önemli bir sembolü olduğunu vurgulayarak, her yıl binlerce kişinin müzeyi ziyaret ettiğini anlattı.

        Müzede bazı bölümlerin ziyaretçilerin daha fazla ilgisini çektiğini vurgulayan Kabul, "En üst katta yemek salonunda Rakoczi'nin yemek salonu ve misafir kabul salonu olarak kullandığı oda var. Burada Rakoczi'nin kendi eliyle gül ağacından oyduğu bir koltuğun kopyası var, birebir kopyası. En çok o oda ve o koltuk ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca mutfak kısmı ilgilerini çekiyor. Macarları seviyorum, işimi seviyorum."

        Macarlar için Rakoczi Müzesi'nin özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Kabul, "Atatürk'ün Selanik'teki evi bizim için neyse, burası da Macarlar için o anlamı taşıyor." diye konuştu.

        - Rakoczi Müzesi

        Eski bir Türk evi olan bina 1676-1735 yılları arasında yaşayıp, son yıllarını Tekirdağ'da geçiren Erdel Prensi ve Macar Halk Kurtuluş Kahramanı II. Rakoczi Frençh'in anılarına izafeten Macar Hükümeti tarafından müze olarak düzenlendi.

        Mülkiyeti ve içindeki zati eşyalarıyla birlikte Macar Hükümeti'ne ait olan müze 25 Eylül 1982'de ziyarete açıldı.

        Sergilenen eserler arasında Türk-Macar ilişkilerini ve iki ulusun halk sanatlarındaki beraberliklerini simgeleyen eserler ile Rakoczi'nin şahsına ve ailesine ait eşyalar yer alıyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Çorlu'da çukura dalan motosikletli yaralandı
        Çorlu'da çukura dalan motosikletli yaralandı
        Kaza yapan alkollü sürücü, "Hepinizden özür diliyorum" diyerek hastaneye gi...
        Kaza yapan alkollü sürücü, "Hepinizden özür diliyorum" diyerek hastaneye gi...
        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi