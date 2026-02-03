Habertürk
Habertürk
        NKÜ'de Toprak Bilimi Sınıf Laboratuvarı açıldı

        NKÜ'de Toprak Bilimi Sınıf Laboratuvarı açıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Toprak Bilimi Sınıf Laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:24
        NKÜ'de Toprak Bilimi Sınıf Laboratuvarı açıldı
        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Toprak Bilimi Sınıf Laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        NKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında kurulan laboratuvarda, toprağın fiziksel ve kimyasal analizleri üniversite ve lise öğrencileri tarafından yapılabilecek.

        Açılışta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, laboratuvarın üniversitede yeni bir eğitim modeli olarak hayata geçirildiğini söyledi.

        Ulusal ve uluslararası kaynakların önemine dikkati çeken Taşan, laboratuvarın ihtiyaçlarının üniversitenin öz gelirleriyle karşılandığını belirtti.

        Ziraat Fakültesi Dekanı Sezen Arat da Tekirdağ'da ve Avrupa'da örnekleri bulunan bir laboratuvarın üniversite bünyesinde tesis edildiğini ifade etti.

        Açılışta proje yürütücüsü Prof. Dr. Duygu Boyraz Erdem ile Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından laboratuvar gezilerek, katılımcılara laboratuvarda bulunan cihazların işleyişi hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

