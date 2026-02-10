Kırkpınar efsanesi Hüseyin pehlivan için yapay zeka destekli tanıtım videosu hazırlandı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olarak önemli bir başarıya imza atan Tekirdağlı Hüseyin Alkaya için yapay zeka destekli tanıtım videosu hazırlandı.



Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan, pehlivanın vefatının yıl dönümünde yayımlanan yaklaşık 1,5 dakikalık videoda, ünlü pehlivanın hayatına yer verildi.



Çalışmada, Hüseyin pehlivanın güreş müsabakalarından kesitler ile farklı dönemlere ait fotoğraflar kullanıldı.



Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.



İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Bünyamin Örnek, AA muhabirine, hazırlanan video ile Hüseyin pehlivanın Türk güreş tarihindeki yeri ve kültürel mirasa katkısının yeni nesillere aktarılmasının amaçlandığını söyledi.



Başpehlivanın yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği derecelerle adını duyurduğunu belirten Örnek, Hüseyin pehlivanın Osmanlı döneminde yetişen ve Türk güreş geleneğinin simge isimleri arasında yer aldığını ifade etti.



– "Mücadeleci kimliğiyle dönemin pehlivanlarına örnek oldu"



Hüseyin pehlivanın örnek bir sporcu olduğunu vurgulayan Örnek, onun güreş sporunu yalnızca bir müsabaka alanı olarak değil, Türk kültürünün önemli bir unsuru olarak temsil ettiini söyledi.



Hüseyin Alkaya'nın disiplini ve mücadeleci kimliğiyle dönemin pehlivanlarına örnek olduğunu anlatan Örnek, "Mücadeleci kimliğiyle dönemin pehlivanlarına örnek oldu. Türk güreşinin uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlayan pehlivan, Türk sporunun dünyaya açılmasında öncü isimler arasında yer aldı. Müdürlük olarak, aradan geçen yıllara rağmen Türk spor tarihindeki saygın konumunu koruyan Hüseyin pehlivanın isminin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu videoyu hazırladık." dedi.







