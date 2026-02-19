Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da sınıflarda öğrencilere davul çalınıp mani okundu

        Tekirdağ'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik kapsamında sınıflarda davul çalınıp mani söylendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:45 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:45
        Tekirdağ'da sınıflarda öğrencilere davul çalınıp mani okundu
        Tekirdağ'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik kapsamında sınıflarda davul çalınıp mani söylendi.


        Milli Eğitim Bakanlığınca, ramazan ayında öğrencilerin paylaşma bilincini geliştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek, birlik ruhu, adalet, merhamet ile vatanseverlik gibi milli, manevi değerleri pekiştiren eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Etkinlikler kapsamında Süleymanpaşa İlkokulu'nda Halk Oyunları Eğitmeni Gürkan Yeşil, sınıflarda davul çalıp öğrencilere mani okudu.

        Okul Müdürü Abdurrahman Metinoğlu, AA muhabirine, planlanan etkinliklerle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında köklerden geleceğe uzanan, sosyal ve duygusal becerilerin gelişimini destekleyen, değer temelli ve insan merkezli bir maarif anlayışının esas alındığını söyledi.

        Ramazan boyunca etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Metinoğlu, "Bu yıl yapılan etkinlikler, öğrencilere daha fazla dokunan daha anlamlı etkinlikler oluyor. Milli ve manevi değerlerimizi yansıtan, yaşatan etkinlikler oluyor. Öğrenciler de bu etkinlikleri heyecanla takip ediyor. Öğrenciler de etkinliklerden keyif alıyor." dedi.

        Yeşil de yaptıkları etkinlikle farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

