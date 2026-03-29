Tekirdağ'da asayiş

Kapaklı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Aramada uyuşturucu ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. - Uyuşturucu hap ele geçirildi Malkara ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Camiatik Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 97 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı. - Üst aramasında uyuşturucu bulundu Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

