Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Saadet Partisi Tekirdağ İl Bakanlığınca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.



Atatürk Meydanı'nda toplanan grup, İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak, ellerinde Türk bayrağı ve çeşitli pankartlarla tekbir getirdi.



Grup adına açıklama yapan Saadet Partisi Tekirdağ İl Başkanı Halil İbrahim Kart, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak için toplandıklarını söyledi.



Yapılan zulme sessiz kalmayacaklarını aktaran Kart, "Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. Mazlumların gözyaşı, zalimlerin saltanatını mutlaka yıkacaktır. Kudüs'ün özgürlüğü ve İslam coğrafyasının selameti için bütün gücümüzle çalışmaya, hakkı ve hakikati haykırmaya devam edeceğiz." dedi.



Yapılan basın açıklamasının ardından grup, dualar ve atılan sloganlarla alandan ayrıldı.

