Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, kent genelinde belirlenen 5 adrese düzenledikleri operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda, 11 bin 521 uyuşturucu hap, 56 gram esrar, 11,65 gram kokain, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 450 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

