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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Meclis Başkanı Şentop, tarihi Rüstem Paşa Camii'nin açılışını yaptı

DHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da restorasyonu tamamlanan tarihi Rüstem Paşa Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Şentop, açılıştaki konuşmasında, "Camiler, Allah'a ibadette bulunduğumuz manevi karargahlarımız. İmanımızı, inancımızı ikrar ettiğimiz mübarek mekanlar, aynı zamanda bir araya gelmemize vesile olan sosyal mekanlardır ve kapıları herkese açıktır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da restorasyonu tamamlanan tarihi Rüstem Paşa Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Şentop, açılıştaki konuşmasında, "Camiler, Allah'a ibadette bulunduğumuz manevi karargahlarımız. İmanımızı, inancımızı ikrar ettiğimiz mübarek mekanlar, aynı zamanda bir araya gelmemize vesile olan sosyal mekanlardır ve kapıları herkese açıktır" dedi.
Meclis Başkanı Şentop, memleketi Tekirdağ'da restorasyonu tamamlanan, 1553 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Sadrazamı Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Rüstem Paşa Camii'nin açılış törenine katıldı. Şentop, yaklaşık 2 yıldır sürdürülen restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılan caminin açılış kurdelesini kesti. Açılışta konuşan Şentop, caminin Tekirdağ'ın şehir estetiğine en büyük değer kazandıran eser olduğunu söyledi.
'ESERLERE SAHİP ÇIKMAK, EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ'
Caminin, inşa edildiği dönemin bütün ihtişamına sahip olduğunu belirten Şentop, şöyle konuştu:
"Biliyorsunuz camiler, Allah'a ibadette bulunduğumuz manevi karargahlarımız. İmanımızı, inancımızı ikrar ettiğimiz mübarek mekanlar, aynı zamanda bir araya gelmemize vesile olan sosyal mekanlardır ve kapıları herkese açıktır. Bir Müslüman'da olmasını arzu ettiğimiz anlayış ile inşa edilmiştir. İçleri müzeyyen, dışları vakur ve sade yani camilerimizin asaleti dışında, güzelliği içinde. Camilerimiz aynı zamanda mimarimizin en harikulade örneklerinin verildiği eserlerimiz. Huşu içinde inşa ettiğimiz bu mübarek eserlere sahip çıkmak, onları yaşatmak bizim en önemli görevimizdir. Eğer bu topraklara, göğsümüzü gere gere, gururla 'vatanımız' diyorsak bunun en önemli şahitleri, camilerimizdir. Minarelerinden günde 5 vakit ezanlar yükselen camiler, bizim bu topraklarda damgalarımız, mühürlerimizdir. Milletimiz bir yeri sahiplenirse oraya önce cami yaparak başlıyor; çünkü camiler işaret taşı, tapudur. Camiye gelenin kimliği yoktur; zengin, fakir, amir, memur, bey, paşa aynı safta durur. Kılınan her namazda bir nevi mahşer günü provası yapılır. Günde 5 vakit nefis muhakemesi yapma imkanı sunan camilerimiz, bu sebeple çok kıymetlidir."
'MİMAR SİNAN'I GEÇEN OLMADI'
Mimar Sinan'ın, Türk mimarlık tarihinin zirve ismi olduğunu belirten Meclis Başkanı Şentop, şunları söyledi:
"Bugüne kadar Mimar Sinan'ı geçen bir mimar olmadı. Rüstem Paşa Camii de Mimar Sinan'ın eserlerinden biridir. Bir de İstanbul'da Rüstem Paşa Camii var. Bundan bir süre sonra o da ibadete açılmış, yapılmış. Tarihimizin en ihtişamlı yıllarında yapıldı bu cami. 466 yıllık eser. Cami merkezli medeniyetimizin müşahhas örneklerinden biri. Avrupa'yı dize getirip, dünyada tek süper güç olduğumuzu tescil ettirdiğimiz Mohaç Meydan Muharebesi'nden 27 yıl sonra yani 1553 yılında inşa edildi. Yaptıran Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı ve kudretli sadrazamı Rüstem Paşa. Mimarı ise yaptığı birçok eserin sırrı hala çözülemeyen, günümüzde bile dehasına ulaşılamayan Mimar Sinan. Rüstem Paşa Camii, 466 yıl öncesinin ihtişamını yansıtacak bir şekilde inşa edilmiştir. Üstelik sadece bir cami olarak da yapılmamış; medrese, kütüphane, hamam, kervansaray ve ibadethanelerden oluşan bir külliye olarak inşa edilmiştir. Aradan geçen yıllarda, ecdadımızın mirasına sahip çıkma kudretimizi kaybedince külliyenin tamamı günümüze ulaşamadı. Biz günümüze kadar ayakta kalmayı başaran cami, medrese ve bedesteni mimari dokusuna uygun şekilde restore ettirdik. Minaresinden şerefesine, kubbesinden pencerelerine, mihrabından minberine, duvarlarından taban döşemelerine, tavanından ahşap kabartmalarına kadar yıpranan bütün detayları, aslına sadık kalarak, restore ettirip, daha nice yıllara bütün haşmetiyle ayakta kalmasını sağlamaya çalıştık. Bu yaptığımız açılışla ecdat mirasına sahip çıktığımızı gösterdik. Ecdadımızın ruhunu muazzez kıldık."
TBMM Başkanı Şentop, daha sonra cemaatle birlikte cuma namazını kıldı.

TEKİRDAĞ

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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