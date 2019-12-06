Demirtaş'ı ziyarete giden ailesi kaza geçirdi: 8 yaralı (2)- Yeniden

EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı minibüsle ziyarete giden ailesi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaza geçirdi. Demirtaş'ın annesi, babası ve kardeşi dahil 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, TEM'in Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden ailesinin bulunduğu, Özkan Yalgı yönetimindeki 34 ZN 6617 plakalı minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan Demirtaş'ın annesi Sadiye ve babası Tahir Demirtaş, kardeşi Sadiye Demirtaş Buluttekin ile Mehmet Akkaya, Süleyman Akkaya, Tahir Elçi Yalgı, Roni Türkmen ve Fesih Türkmen hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 8 yaralıyı ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesi burada yapılan yaralılar, ardından ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan

8 kişinin, hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerine devam edildiği belirtildi.

BULDAN VE TEMELLİ, ÇORLU'DA

Kazanın ardından HDP Basın Bürosu'ndan kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için Edirne Cezaevi'ne gitmek için yola çıkan ailesi trafik kazası geçirmiştir. Kazada yaralanan aile üyeleri hastaneye kaldırılmış ve durumları iyidir. Kazadan sonra Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Çorlu´ya doğru yola çıkmıştır" denildi.

Buldan ve Temelli, geldikleri Çorlu'da özel hastanede bulunan yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı.



TEKİRDAĞ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.