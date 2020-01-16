3 kamyonun aküleri çalındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde park halindeki üç kamyonun aküleri çalındı.

İlçede kamyonlardan akü hırsızlıkları yeniden baş gösterdi. Gece saatlerinde Fatih Mahallesi’nde park halindeki üç kamyondan akü çalan hırsız veya hırsızlar, gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı. Durumu sabah fark eden kamyon sahipleri, hırsızlardan şikâyetçi oldu. Akü hırsızlarına karşı teyakkuza geçen asayiş ekipleri, şehir polis ve güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Çalınan akülerin piyasa değerinin yaklaşık 5 bin TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:56

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