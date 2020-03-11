Belediye meclis üyesi AK Parti’den istifa etti

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Dursun Kocabaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Meclis üyesi Kocabaş yaptığı açıklamada, “2009 yılında katılmış olduğum AK Parti’den 10 Mart 2020 tarihi itibariyle kendi isteğim doğrultusunda istifa ederek, belediye meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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