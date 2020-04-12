Sokağa çıkma yasağında evde unutulan köpeği itfaiye kurtardı

<br>Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)KORONAVİRİS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca hafta sonu için sokağa çıkma yasağı getirilen şehirler arasında bulunan Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde evde sahibi tarafından unutulan bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından balkona merdiven uzatılarak kurtarıldı.<br>Çerkezköy Gazi Osman Paşa Mahallesi Aykol Sokak üzerinde yaşayan bir kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden ayrılıp yakınlarının yanına gitti. Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katından sürekli köpek havlama sesleri duyanlar,<br>Çerkezköy Belediyesi İletişim Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Eve giden ekipler, dairede kimsenin bulunmadığını belirleyince, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün savcılıktan aldığı izinle köpeğin kurtarılması için operasyon başlatıldı.<br>İtfaiye aracının merdiveni ile evin balkonuna çıkan ekipler, tasma ile köpeği yakalayıp, merdivenle aşağıya indirdi. Bu sırada çalışmaları izleyen vatandaşlar, köpeğin kurtarılması için çaba harcayan itfaiye görevlilerini alkışladı. Uzun süre aç kaldığı belirlenen köpeğe yiyecek verildikten sonra Çerkezköy Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.<br>Polis, köpeğin mahsur kaldığı evin sahibini bulmak için çalışma başlattı.<br> DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA<br>2020-04-12 19:36:43<br>

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