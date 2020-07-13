Hediye paketinden uyuşturucu çıktı

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir otomobilde yaptığı aramada hediye paketine sarılmış 1 kilo bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis G.M.'ye ait olduğu belirlenen otomobili, ilçe girişinde kurulan uygulama noktasında durdurulup arama yaptı. Aramada hediye paketine sarılmış1 kilo bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan G.M. ile yanındaki U.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-07-13 11:24:23



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