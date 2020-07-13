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Hediye paketinden uyuşturucu çıktı

DHA

Hediye paketinden uyuşturucu çıktı


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir otomobilde yaptığı aramada hediye paketine sarılmış 1 kilo bonzai ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis G.M.'ye ait olduğu belirlenen otomobili, ilçe girişinde kurulan uygulama noktasında durdurulup arama yaptı. Aramada hediye paketine sarılmış1 kilo bonzai ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan G.M. ile yanındaki U.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2020-07-13 11:24:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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