Tekirdağ'da 100 polisle operasyon: 15 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da 100 polisin katılımıyla Aydoğdu Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu, kaçakçılık, hırsızlık suçlarına yönelik dün merkez Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlediği, toplam 38 kişinin gözaltına alındığı operasyona bugün de Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu Mahallesi'nde devam edildi. Önceden belirlenen adreslere 100 polisle baskın yapıldı. Narkotik dedektör köpek Larissa´nın da kullanıldığı aramalarda, ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi, farklı suçlardan arananların da aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tekirdağ polisinin dün ve bugün yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı da 53'e yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-10-28 13:02:58
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