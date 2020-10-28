Şarköy´de hortumun ardından sağanak(2)

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CADDELER ÇAMURLA KAPLANDI, EVLERİ SU BASTI

Şarköy'e bağlı Mürefte Mahallesi'nde hortumun ardından başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış mahallede su baskınlarına neden oldu. Mürefte Deresi'nin taşması sonucu cadde ve sokaklar çamurla kaplandı. Atatürk Caddesi üzerindeki Engin Bektaş ile Hakkı Ulutaş'a ait evlerde su baskını yaşandı. Vatandaşlar ekiplerle birlikte evlerdeki suları temizlemeye çalışırken, iş makineleri de çamurla kaplanan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR

2020-10-28 15:23:56



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