İşyerinde 51 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada toplamda 51 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube, Çorlu Grup Amirliğince Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerinde arama yapıldı. Aramalarda 24 adet tuşlu, 27 adet dokunmatik olmak üzere toplamda 51 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi. İşyeri yetkilisi M.A. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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