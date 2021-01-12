Fırtınaya dayanmayan ağaç aracın üstüne devrildi

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Meteorolojinin uyarılarıyla birlikte Tekirdağ’da yağış ve fırtına etkili oldu. Şarköy ilçesinde fırtına nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı Trakya’da 2 gündür etkili olan yağış, fırtınayı da beraberinde getirdi. Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde etkili olan fırtına ve yağışta bazı evlerin çatılarındaki kiremitler uçtu. Mahallede fırtınaya dayanamayan bir ağaç, otomobilin üzerine devrildi. Fırtına sonrasında mahallede çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.