"Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır" şerhi, satış işlemine engel olmuyor

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, kent genelinde bulunan 14 adet büyük ova tapularına koyulan şerhle ilgili açıklama yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden büyük ova ilan edilen alanların tapularına koyulan şerhle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tapulara koyulan şerhle ilgili olarak Müdürlüğümüz tarafından açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 14. Maddesi kapsamında Tekirdağ ilimizde 14 adet Büyük Ova Koruma alanı belirlenmiş, Toprak Koruma Kurulu tarafından 25 Ekim 2016 tarih 65 nolu toplantı gündeminde onaylanan alanlar; 02 Haziran 2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Büyük Ova Koruma Alanı olarak ilan edilmiştir. Tarımsal üretim potansiyeli yüksek erozyon, kirlenme, amaç dışı ve yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği bir dönemde Tekirdağ ilimizde 14 adet ova ile birlikte ülke genelinde toplam 318 adet ova büyük ova koruma alanı olarak belirlenmiştir. Tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi, sürdürülebilir ve planlı kullanımını sağlamak amacıyla 19/7/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 14 üncü maddesi ile 9 Aralık 2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlamasına Dair Yönetmelik'in 17, 18 ve 19 uncu maddelerinde büyük ovaların belirlenmesi ve korunmasına ilişkin uygulamalar yer almaktadır. Tekirdağ ilimizde Büyük ova koruma alanı içinde kalan 303.269,08 hektar alandaki tarım parsellerinin tapu kütüklerine “Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır” şerhinin konulması ilgili yönetmeliğin 18. madde 2. fıkrası mevzuat gereği tapu müdürlüklerince tapulara işlenmesi talep edilmiştir.”



Satış işlemine engel değil

Açıklamanın devamında, “Tapu kayıtlarında yer alan 'Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır' şerhi, satış işlemine engel teşkil etmemektedir. Ancak şerh bulunan parselin satışının 5403 sayılı kanunun 8 inci maddesi kapsamında incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Tarım arazisi olan parsellerin üzerinde yapılacak her türlü yapının (tarımsal yapı olsa dahi ) Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iznine tabi olduğu bilinmelidir” denildi.

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