Büyükelçi Landrut ile Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın, 'Avrupa-Türkiye' diyaloğu



Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Tekirdağ'da Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi'nin bağlantı noktasında incelemede bulundu. Landrut'un burada yaptığı açıklamada "Avrupa ve Türkiye" sözleri üzerine Kaymakcı, "Sanıyorum kendisi Türkiye ve Avrupa Birliği demek istedi. Biz şu anda AB'de değiliz ama Avrupa'yız, Avrupa'dayız. Dolayısıyla Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri denmesini tercih ediyorum" dedi. Landrut da gülümseyerek, "Ben AB için çalışıyorum. İşim bu ama haklısınız" yanıtını verdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Çerkezköy Tren İstasyonu'ndaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, demir yollarının Avrupa ile Türkiye'yi bağlaması açısından güçlendirilmesinin çok önemli olacağını belirtti. Landurt, "Özellikle sürdürülebilirlik hedefleri açısından, Avrupa ile Türkiye'nin demir yolları hedeflerine ulaşması bakımından projenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu proje AB'nin desteklediği en büyük alt yapı projelerinden biridir" dedi.

'BU PROJENİN BİRÇOK BOYUTU VAR'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ise projenin birçok boyutu olduğuna dikkat çekerek, "Bu boyutlardan bir tanesi Türkiye ile Avrupa Birliği arasında olan iş birliği. Türkiye 1999 yılından itibaren resmi bir aday olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım öncesi mali yardım adı altında fonlarından yararlanıyor. Bugünkü ziyaret edeceğimiz projede de Avrupa Birliği'nin yaklaşık 175 milyon avroluk katkısı söz konusu. Bu proje sayesinde Halkalı ile Kapıkule arasında ulaşım güçlendirilecek. Kargo taşımacılığı ile süre 8,5 saatten 3,5 saate inecek. Keza yolcu sürelerinde de 1,5 saate inecek. Bu çok önemli bir proje. Türkiye'nin Avrupa bağlantısı arasında merkezi bir ülke konumunda. Bizim için önemli bir proje" dedi.

'PROJE İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA ARTTIRACAĞIZ'

İstasyonda yapılan incelemenin ardından heyet Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Burada konuşan Kaymakcı, "Türkiye, Avrupa Birliği'nin birçok önemli projelerinden faydalanıyor. Bu projelerden bir tanesi de incelemeye gideceğimiz HalkalıKapıkule Hızlı Tren Projesi. Bu proje önemli bir proje. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin içerisinde olduğu sınır ötesi projelerimiz ve iş birliğimiz var. Bu projelerin detayında da gerek atık suyu, gerek içme suyu, gerek Meriç Nehri'nden gelen taşkınların önlenmesi konusunda birçok projemiz var. Türkiye-Avrupa Birliği mali iş birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde de olumlu gelişme kaydettirecektir. Bu projelerle iş birliğimizi daha da artıracağız. Çünkü, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin geçmişi ortak, geleceği ve çıkarları da ortak, umarız bu yönde daha olumlu ve sağlıklı adımlar atılır" dedi.

'AVRUPA-TÜRKİYE DİYALOĞU'

Projenin iki taraf arasında iş birliğini daha da arttıracağını kaydeden Nikolaus Meyer Landrut, "Daima ekonominin asıl nerede olduğunu görmeyi severim, hakkında okumaktan, konuşmaktan çok yerinde olmayı severim. Sayın Bakan Yardımcısı'nın da belirtmiş olduğu gibi birçok ortak noktamız var. Demir yolu hattı projesi de bu bağlantının güçlenmesini sağlayacak. Bu yıl Avrupa'da Demir Yolu Yılı ilan edildi. Böylece bir aday ülkemizde de dostumuz olan ülkede de iş birliğimizi geliştirmiş oluyor ve projemizi geliştirmiş oluyoruz. Sizlerin ihtiyaçlarını, karşılaştıkları sıkıntıları, ekonominin nereye ilerlediğini duymak da memnun eder" diye konuştu.

'TÜRKİYE TEK BAŞINA AVRUPA'DIR'

Landrut'un ardından söz alan Kaymakcı, "Sayın büyükelçi izin verirse küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Sayın büyükelçi Türkiye ve Avrupa dedi. Türkiye bizzat kendisi Avrupa'dır. Sanıyorum kendisi Türkiye ve Avrupa Birliği demek istedi. Biz şu anda AB'de değiliz ama Avrupa'yız, Avrupa'dayız. Dolayısıyla Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri denmesini tercih ediyorum" ifadelerini kullandı. Landrut da gülümseyerek, "Ben AB için çalışıyorum. İşim bu ama haklısınız" yanıtını verdi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2021-05-20 17:02:11



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