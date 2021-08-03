Tekirdağ´da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Tekirdağ´ın Ergene ilçesinde, hurda kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü tesislerin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.
Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarını takip etti. AFAD ekipleri de tesislerde olası bir kimyasal sızıntı için incelemelerde bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN
2021-08-03 01:16:16
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