Tekirdağ´da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

Bodrum'da bir yangın daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ´ın Ergene ilçesinde, hurda kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü tesislerin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarını takip etti. AFAD ekipleri de tesislerde olası bir kimyasal sızıntı için incelemelerde bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN

2021-08-03 01:16:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.