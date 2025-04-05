Tekne hayranıydı, pilot oldu!
2014 yılında İstanbul'daki Boat Show tekne fuarında yapılan röportajda tekne hayranlığıyla akıllara kazınan Kaan Kavrayış, Fransa'da havacılık okulunda okuyup pilot oldu
Giriş: 05.04.2025 - 14:03 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:03
2014 yılında İstanbul’daki Boat Show tekne fuarında yapılan röportajda, tekne hayranlığını "Anlayamazsınız" diyerek ifade eden Kaan Kavrayış, pilotluk mesleğini seçti.
Kavrayış'ın Fransa’da havacılık okulunda okuyup pilot olduğu öğrenildi.
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