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Teknisyen maaşları hakkında son gelişme!

3 Ocak tarihinde açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memura gelen maaş zamları da netlik kazanmış olacak. Kasım ayı enflasyon verilerinin ve sene sonu enflasyon tahminlerinin duyurulmasından sonra memurlara gelecek maaş zammı hakkında bazı konular netleşmeye başladı. İşte 2023 teknisyen maaşları hakkında merak edilenler…

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  • Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 teknisyen maaşlarına zam geldi mi, ne kadar oldu?

    Vatandaşlar tarafından memura ve emekliye yapılacak zam oranları hakkında ortaya çıkan gelişmeler dikkatlice takip ediliyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu. Konuyla ilgili bazı maddelerin netlik kazanmasıyla birlikte teknisyen maaşlarının bu yıl ne kadar olacağı da araştırılan konular arasına girdi. İşte detaylar…
  • Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 teknisyen maaşlarına zam geldi mi, ne kadar oldu?

    REFAH PAYI EKLENEBİLİR

    TÜİK tarafından 3 Ocak Salı günü Aralık ayı enflasyon oranları açıklanacak. Bu oranların ardından memurlara yapılacak zam oranları da netlik kazanmış olacak. Açıklanan rakamlara refah payı eklenmeneceği öngörülüyor.
  • Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 teknisyen maaşlarına zam geldi mi, ne kadar oldu?

    CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLADI

    TÜİK’in enflasyon oranını açıklamasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız. Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Amacımız bir sonraki yıl 2024'de ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır."
  • Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 teknisyen maaşlarına zam geldi mi, ne kadar oldu?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin açıklandığı basın toplantısında emekli ve memur maaş zammına ilişkin de şu açıklamaları yapmıştı: "Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz." ifadelerini kullandı.
  • Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 teknisyen maaşlarına zam geldi mi, ne kadar oldu?

    2023 TEKNİSYEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranlarından sonra memur maaşları belli olacağı gibi teknisyen maaşları da belli olacak. Tahminler şu yönde;

    Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)

    Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TL

    Yüzde 30 zam: 13 bin 130 TL

    Yüzde 40 zam: 14 bin 140 TL

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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