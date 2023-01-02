Vatandaşlar tarafından memura ve emekliye yapılacak zam oranları hakkında ortaya çıkan gelişmeler dikkatlice takip ediliyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu. Konuyla ilgili bazı maddelerin netlik kazanmasıyla birlikte teknisyen maaşlarının bu yıl ne kadar olacağı da araştırılan konular arasına girdi. İşte detaylar…