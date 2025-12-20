Habertürk
        Tekno kraliçesi Charlotte de Witte Sónar İstanbul'a geliyor

        Tekno kraliçesi Charlotte de Witte Sónar İstanbul'a geliyor

        Tekno dünyasının kraliçesi Charlotte de Witte, Sónar İstanbul'un 10. yıl dönümü için sahne alacak olan ilk isim oldu. Dünyanın en prestijli müzik festivallerinden biri olan Sónar İstanbul, 10-11 Nisan 2026 tarihlerinde Zorlu PSM'de gerçekleşecek...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 01:20 Güncelleme: 20.12.2025 - 01:20
        Tekno kraliçesi Sónar İstanbul'a geliyor
        Her sene merakla beklenen ve Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen, kıtaların, seslerin ve fikirlerin kesişiminde şehrin kalbinden dünyaya yeni frekanslar yayan Sónar Istanbul, 10. yılını 10–11 Nisan tarihlerinde %100 Müzik katkılarıyla Zorlu PSM’de kutlayacak.

        Müzik, yaratıcılık ve teknolojinin kesişim noktası Sónar Istanbul, gerçekleşecek özel yıl dönümü edisyonunun ilk yıldızını da duyurdu; tekno dünyasının kraliçesi Charlotte de Witte Sónar Istanbul 2026 kapsamında sahne alacak olan ilk isim oldu.

        Charlotte de Witte, DJ Mag tarafından dört yıl üst üste dünyanın 1 numaralı tekno DJ'i seçilmiş, Tomorrowland ve Coachella gibi devasa festivallerin ana sahnesinde tarihi performanslara imza atmış bir ikon. Kurduğu KNTXT platformuyla müzik, etkinlik ve tasarımı bir araya getiren sanatçı, 2025'te çıkardığı ilk albümü ve dünyayı dolaşan devasa "Overdrive" turnesiyle tekno sahnesinin sınırlarını bir kez daha zorladı. Sónar Istanbul 2026, bu benzersiz enerjiyi ve on yıllık birikimi, şehrin kalbinde, Zorlu PSM'nin tüm alanlarına yayılan unutulmaz bir festival deneyimine dönüştürecek.

        Sónar Istanbul’un 10.edisyonunun biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

