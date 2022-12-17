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2023 TEKNOFEST için başvurular tamamlandı! Yarışmaya aylar kaldı

41 farklı teknoloji yarışmasını barındıran TEKNOFEST 2023 için hazırlıklar başladı. Bu sene yarışmaya katılmak isteyenler için başvuru süreci 20 Kasım'da tamamlandı. İşte, 2023 TEKNOFEST'e dair tüm detaylar...

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  • TEKNOFEST 2023 | 2023 Teknofest nerede, ne zaman yapılacak, katılım ücretli mi, kimler katılabilir, son başvuru tarihi nedir?

    Her sene düzenlenen TEKNOFEST yarışmasında; toplumda teknoloji konusunda farkındalık oluşturmak ve Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmak hedefleniyor. 2023 yılında düzenlenecek yeni yarışma için son başvurular 20 Kasım'da bitti. Artık 2023 TEKNOFEST'e aylar kaldı. Peki, TEKNOFEST 2023 ne zaman ve nerede yapılacak? İşte, detaylar...
  • TEKNOFEST 2023 | 2023 Teknofest nerede, ne zaman yapılacak, katılım ücretli mi, kimler katılabilir, son başvuru tarihi nedir?

    2023 TEKNOFEST NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

    TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Nisan - 6 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.
  • TEKNOFEST 2023 | 2023 Teknofest nerede, ne zaman yapılacak, katılım ücretli mi, kimler katılabilir, son başvuru tarihi nedir?

    2023 TEKNOFEST NEREDE YAPILACAK?

    Türkiye’nin millî teknolojisini geliştirip, teşvik etmeyi hedefleyen TEKNOFEST, 2023 yılında İstanbul'da düzenlenecek.

    Festival kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ve Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ni ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

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