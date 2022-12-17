Her sene düzenlenen TEKNOFEST yarışmasında; toplumda teknoloji konusunda farkındalık oluşturmak ve Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmak hedefleniyor. 2023 yılında düzenlenecek yeni yarışma için son başvurular 20 Kasım'da bitti. Artık 2023 TEKNOFEST'e aylar kaldı. Peki, TEKNOFEST 2023 ne zaman ve nerede yapılacak? İşte, detaylar...