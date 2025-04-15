TEKNOFEST 2025 nerede ve ne zaman? TEKNOFEST yeri belli oldu

TEKNOFEST 2025 HEYECANI BAŞLIYOR!

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine öncülük eden TEKNOFEST, 2025 yılında da teknoloji tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu yılın ilk ayağı, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilecek. Yenilikçi projelerin, heyecan verici yarışmaların ve ilham verici etkinliklerin yer alacağı bu büyük buluşma, teknoloji severlere unutulmaz anlar yaşatacak. TEKNOFEST 2025'in ilk durağı olan KKTC, genç girişimcilere ve geleceğin teknoloji liderlerine ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST KKTC İÇİN ZİYARETÇİ KAYITLARI BAŞLADI

Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek festivale ziyaretçi kayıtları başladı.

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor.

Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması şartı varken 7 yaşın altındaki çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. Ziyaretçi kaydı ve etkinliğe dair tüm detaylara www.teknofest.org adresinden ulaşabilecek.

İKİNCİ DURAK: TEKNOFEST 2025 İSTANBUL

TEKNOFEST KKTC'den sonra TEKNOFEST İstanbul 2025 ise milyonlarca teknoloji meraklısını bir kez daha İstanbul'da bir araya getiriyor. İstanbul TEKNOFEST'te; roket, model uydu, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve diğer birçok alanda, toplamda 51 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek.