TEKNOFEST 2025 nerede ve ne zaman? TEKNOFEST yeri belli oldu
TEKNOFEST 2025 için geri sayım başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali olarak adlandırılan TEKNOFEST 2025 gerçekleştirilecek etkinliklerle heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Peki TEKNOFEST 2025 nerede ve ne zaman yapılacak?
Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine öncülük eden TEKNOFEST, 2025 yılında da teknoloji tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor Peki, TEKNOFEST 2025 yarışmaları hangi tarihlerde gerçekleşecek? İşte TEKNOFEST tarihi
TEKNOFEST 2025 HEYECANI BAŞLIYOR!
Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine öncülük eden TEKNOFEST, 2025 yılında da teknoloji tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu yılın ilk ayağı, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilecek. Yenilikçi projelerin, heyecan verici yarışmaların ve ilham verici etkinliklerin yer alacağı bu büyük buluşma, teknoloji severlere unutulmaz anlar yaşatacak. TEKNOFEST 2025'in ilk durağı olan KKTC, genç girişimcilere ve geleceğin teknoloji liderlerine ev sahipliği yapacak.
TEKNOFEST KKTC İÇİN ZİYARETÇİ KAYITLARI BAŞLADI
Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek festivale ziyaretçi kayıtları başladı.
Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor.
Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması şartı varken 7 yaşın altındaki çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.
Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. Ziyaretçi kaydı ve etkinliğe dair tüm detaylara www.teknofest.org adresinden ulaşabilecek.
İKİNCİ DURAK: TEKNOFEST 2025 İSTANBUL
TEKNOFEST KKTC'den sonra TEKNOFEST İstanbul 2025 ise milyonlarca teknoloji meraklısını bir kez daha İstanbul'da bir araya getiriyor. İstanbul TEKNOFEST'te; roket, model uydu, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve diğer birçok alanda, toplamda 51 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek.
TEKNOFEST NEDİR? TEKNOFEST’TE NELER YAPILIR?
TEKNOFEST, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, teknoloji, havacılık, uzay, yapay zekâ, robotik ve diğer birçok alanda yarışmaların, gösterilerin ve etkinliklerin yer aldığı büyük bir festival. Festivalin temel amacı, gençleri bilim ve teknolojiye teşvik etmek, yenilikçi projeleri desteklemek ve “Milli Teknoloji Hamlesi”ne katkı sağlamaktır.