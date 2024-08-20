TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'ndeki pistte gerçekleştirilen yarışmada, finale kalan 38 takım mücadele edecek.

Yarışmada, "özgün araç" kategorisinde yarışan takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak "en iyi" olmak için yarışırken, "hazır araç" kategorisindeki takımlar TEKNOFEST kapsamında sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırarak birinciliği kazanmaya çalışacak.

4 FARKLI AŞAMADA DEĞERLENDİRİLECEK

Yarışma kapsamında takımlar, "Teknik Tasarım Formu (TTF)", "Kritik Tasarım Raporu (KTR)", "Araç Test Videosu" ve "Simülasyon Sunumları" olmak üzere 4 farklı aşamada değerlendirilecek.