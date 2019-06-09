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Teknoloji beyaz eşyayla büyüdü

AA

Yılın ilk çeyreğinde, beyaz eşya grubu, ÖTV indirimlerinin etkisiyle yüzde 35 artarak, 3,5 milyar liralık ciroyla Tüketici teknolojisi ürünleri pazarına en yüksek katkıyı sunan sektör oldu.

beyaz eşya

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 büyüyerek 14,2 milyar lira ciro elde etti. Bu dönemde büyük beyaz eşya grubu, ÖTV indirimlerinin etkisiyle yüzde 35 artarak, 3,5 milyar liralık ciroyla pazara en yüksek katkıyı sunan sektör oldu.

Araştırma kuruluşu GfK Temax'ın verilerine göre, Türkiye tüketici teknolojisi pazarında, kasım ayında başlayan ve bu yılın ilk çeyreğinde devam eden ÖTV indirimi sayesinde büyük beyaz eşya sektörü yüksek büyüme oranı yakaladı. Küçük ev aletleri, çift basamaklı büyüme yakalayan sektörlerden biri olurken, diğer gruplarda daralma yaşandı.

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 büyüyerek 14,2 milyar lira ciroya ulaştı. 

Söz konusu dönemde yaklaşık 3,5 milyar liraya ulaşan büyük beyaz eşya sektörü cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik büyüme performansını yakaladı.

Büyük beyaz eşya sektöründe, tüm ürün gruplarında iki haneli büyüme gözlemlenirken, sadece fırın ürün grubunun büyüme seviyesi daha düşük seviyede kaldı.

Küçük ev aletleri sektörü yüzde 16 büyüdü

Aynı dönemde küçük ev aletleri sektörünün cirosu da yüzde 16 büyüyerek 1,4 milyar lirayı buldu.

Gelişen teknolojiyle pratikleşen ürünler de büyümeyi tetikledi. Yeni nesil Türk kahvesi ve filtre kahve makinelerinin etkisiyle sıcak içecek hazırlama ve bunun yanında ütü en çok rağbet gören kategoriler oldu.

Gıda hazırlama ünitelerinde "power blender"lar büyümeye devam ederken, saç kurutucu ve şekillendiriciler ortalamanın altında büyüme kaydetti.

Taksit sınırlaması telekom sektörünü daralttı

Telekom sektörü yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 daralarak 6,5 milyar lira ciroya geriledi. Bu daralmada, akıllı telefon ürün grubundaki taksit sınırlaması regülasyonu ve döviz kurundaki artışın fiyatlara yansıması etkili oldu.

Akıllı saatler ve mikrofonlu kulaklık satışlarından elde edilen ciro yüzde 40'ın üzerinde büyüdü.

Akıllı telefonlar bilgisayarları yendi

Bilgi teknolojileri sektörü söz konusu dönemde yüzde 15,5 daralarak 1 milyar lira ciroya geriledi. Bu küçülme dolar kurunun dalgalanmasından ve akıllı telefonların IT ürün gruplarını olumsuz etkilemesinden kaynaklandı.

Daralmayı en çok tetikleyen önemli ürün grupları çift haneli küçülmeyle dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve tabletler olurken, klavye ve mouse küçülmeleri tek haneli gerçekleşti.

Oyun bilgisayarları grubu geçen yıl çift haneli büyümesine rağmen özellikle bu yılın ilk çeyreğinde diğer bilgi teknolojileri ürünleri gibi küçülme gösterdi.

Televizyon satışları düştü

Tüketici elektroniği sektörü yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 küçülerek 1,7 milyar lira ciroya geriledi. Televizyon satışları aynı dönemde hafif düşüş yaşasa da sektördeki diğer ürün gruplarına göre daha iyi bir performans gösterdi.

UHD TV iki haneli büyümeyle ürün grubuna pozitif katkı sağlamaya devam etti. 51-59 inç ve 70 inç üstü ürünler pozitif büyüme gösteren segmentler oldu.

Ofis makineleri ve sarf malzemeleri sektörü aynı dönemde yüzde 10,4 küçülerek, bu yılın ilk çeyreğinde 117 milyon liralık ciroya geriledi. En çok küçülme yazıcılarda, çok fonksiyonlu yazıcılarda ve kartuşlarda gerçekleşti.

Söz konusu veriler GfK TEMAX tarafından tüm dünya genelinde 425 binin üzerinde satış noktasından alınan datalardan oluşturuldu.

 

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