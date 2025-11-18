Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Teknoloji devleri yapay zekada güçlerini birleştiriyor - Teknoloji Haberleri

        Teknoloji devleri yapay zekada güçlerini birleştiriyor

        Microsoft'tan OpenAI'a, Amazon Web Services'tan (AWS) NVIDIA'ya kadar yapay zekanın farklı katmanlarında çalışmalar yürüten teknoloji devleri, sektördeki konumlarını güçlendirmek için işbirliklerini artırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:25 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:25
        Teknoloji devleri yapay zekada güçlerini birleştiriyor
        Yapay zeka teknolojisi farklı katmanlar üzerinde çalışıyor. Donanım, altyapı, modeller ve uygulamalar olarak sınıflandırılabilen bu katmanlarda teknoloji devlerinin çalışmaları dikkati çekiyor.

        Donanım tarafında yapay zeka teknolojileri ileri düzey özelliklere sahip sistemlere ihtiyaç duyuyor. Bu sistemlerin en önemli bileşeni ise çipler. Grafik işlemci birimleri yüksek kapasiteleriyle yapay zekanın çalışabilmesi için uygun donanımlar olarak öne çıkıyor. Yapay zeka çiplerinde ABD'li teknoloji devi NVIDIA yüzde 80'den fazla payıyla pazarında hakim konumda bulunuyor.

        Altyapı katmanı ise yapay zeka uygulamalarının çalıştığı bulut platformlarını ifade ediyor. Genel bulut sistemleri pazarında AWS yüzde 29 pazar payıyla ilk sırada yer alıyor. AWS'yi yüzde 20 pazar payıyla Microsoft Azure, yüzde 13 ile Google Cloud takip ediyor. Dördüncü sırada yer alan Çin merkezli Alibaba Cloud'un ise yüzde 4 pazar payı bulunuyor.

        Modeller ve uygulamalar katmanında ise OpenAI, Google Gemini, Claude yapay zeka modelleri öne çıkanlar arasında yer alıyor.

        OPENAI, YAPAY ZEKANIN TEKNOLOJİK ALTYAPISINA YÖNELİK ANLAŞMALAR İMZALIYOR

        Yapay zeka teknolojisinin son yıllarda kazandığı ivmeyle birlikte bu alanda yapılan işbirlikleri ve yatırımlar da artıyor.

        Yapay zeka devi OpenAI, Amazon'un bulut bilişim platformu AWS ile kasım ayı başında bir anlaşma yaptığını duyurdu. 38 milyar dolar büyüklüğündeki bu anlaşma, OpenAI'ın ihtiyaç duyduğu ileri düzey işlem gücü açısından önem taşıyor.

        7 yıl boyunca büyümeye devam edecek bu anlaşma kapsamında AWS, OpenAI'a gelişmiş yapay zeka uygulamaları için ileri seviye özelliklere sahip altyapı sunacak. OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yazılı açıklamasında, AWS ile kurdukları bu ortaklığın gelişmiş yapay zekayı herkesin erişimine sunacağını ifade etti.

        OpenAI ve AWS arasında imzalanan anlaşma NVIDIA açısından da önem taşıyor. AWS'nin işlem altyapısı yüz binlerce son teknoloji NVIDIA donanımını barındırıyor. Bu donanımlar sayesinde ileri düzey yapay zeka uygulamaları hayata geçirilebilecek.

        AWS ile yaptığı anlaşmanın yanı sıra OpenAI, teknoloji devi AMD ile de bir anlaşma yaptı. Geçen ay duyurulan bu anlaşmaya kapsamında, yapay zeka donanım üreticisi AMD'nin grafik işlemci birimleriyle 6 gigavatlık AMD GPU altyapısı kurulacak. Bu adım, yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla ihtiyaç duyulan işlem gücünün oluşturulmasında önem taşıyor.

        YAPAY ZEKA SİSTEMLERİNDE ÖNEMLİ ROLE SAHİP NVIDIA YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

        OpenAI benzer şekilde eylül ayında NVIDIA ile stratejik işbirliği yaptığını duyurdu. Bu işbirliği, OpenAI'ın yeni nesil yapay zeka altyapısı için milyonlarca grafik işlemci birimini temsil eden NVIDIA sistemleriyle en az 10 gigavatlık yapay zeka veri merkezleri inşa edip devreye almasını kapsıyor.

        NVIDIA bu ortaklığı desteklemek için her gigavat devreye alındığında OpenAI'a kademeli olarak 100 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.

        Teknoloji devi Microsoft da yapay zekaya yönelik işbirlikleri gerçekleştiriyor. Veri merkezi işletmecisi IREN ile 9,7 milyar dolarlık bir anlaşma yapan Microsoft, bu işbirliği kapsamında işlem kapasitesini artırmayı hedefliyor.

        Microsoft aynı zamanda OpenAI'la 2019'dan bu yana yapay zekayı ilerletmeye ve faydalarını geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik ortak bir vizyonu paylaşıyor. Geçen ay yapılan duyuruya göre, yeni anlaşmayla birlikte Microsoft OpenAI'ın 135 milyar dolar değerindeki yüzde 27'lik payına sahip olacak.

        Yapay zekanın farklı katmanlarına yönelik teknoloji geliştiren şirketler, işbirlikleriyle bu alandaki güçlerini pekiştirmeyi hedefliyor.

