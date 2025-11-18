Teknoloji devleri yapay zekada güçlerini birleştiriyor

Yapay zeka teknolojisi farklı katmanlar üzerinde çalışıyor. Donanım, altyapı, modeller ve uygulamalar olarak sınıflandırılabilen bu katmanlarda teknoloji devlerinin çalışmaları dikkati çekiyor.

Donanım tarafında yapay zeka teknolojileri ileri düzey özelliklere sahip sistemlere ihtiyaç duyuyor. Bu sistemlerin en önemli bileşeni ise çipler. Grafik işlemci birimleri yüksek kapasiteleriyle yapay zekanın çalışabilmesi için uygun donanımlar olarak öne çıkıyor. Yapay zeka çiplerinde ABD'li teknoloji devi NVIDIA yüzde 80'den fazla payıyla pazarında hakim konumda bulunuyor.

Altyapı katmanı ise yapay zeka uygulamalarının çalıştığı bulut platformlarını ifade ediyor. Genel bulut sistemleri pazarında AWS yüzde 29 pazar payıyla ilk sırada yer alıyor. AWS'yi yüzde 20 pazar payıyla Microsoft Azure, yüzde 13 ile Google Cloud takip ediyor. Dördüncü sırada yer alan Çin merkezli Alibaba Cloud'un ise yüzde 4 pazar payı bulunuyor.

Modeller ve uygulamalar katmanında ise OpenAI, Google Gemini, Claude yapay zeka modelleri öne çıkanlar arasında yer alıyor.

Yapay zeka teknolojisinin son yıllarda kazandığı ivmeyle birlikte bu alanda yapılan işbirlikleri ve yatırımlar da artıyor.

Yapay zeka devi OpenAI, Amazon'un bulut bilişim platformu AWS ile kasım ayı başında bir anlaşma yaptığını duyurdu. 38 milyar dolar büyüklüğündeki bu anlaşma, OpenAI'ın ihtiyaç duyduğu ileri düzey işlem gücü açısından önem taşıyor.

7 yıl boyunca büyümeye devam edecek bu anlaşma kapsamında AWS, OpenAI'a gelişmiş yapay zeka uygulamaları için ileri seviye özelliklere sahip altyapı sunacak. OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yazılı açıklamasında, AWS ile kurdukları bu ortaklığın gelişmiş yapay zekayı herkesin erişimine sunacağını ifade etti.

OpenAI ve AWS arasında imzalanan anlaşma NVIDIA açısından da önem taşıyor. AWS'nin işlem altyapısı yüz binlerce son teknoloji NVIDIA donanımını barındırıyor. Bu donanımlar sayesinde ileri düzey yapay zeka uygulamaları hayata geçirilebilecek.

REKLAM

AWS ile yaptığı anlaşmanın yanı sıra OpenAI, teknoloji devi AMD ile de bir anlaşma yaptı. Geçen ay duyurulan bu anlaşmaya kapsamında, yapay zeka donanım üreticisi AMD'nin grafik işlemci birimleriyle 6 gigavatlık AMD GPU altyapısı kurulacak. Bu adım, yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla ihtiyaç duyulan işlem gücünün oluşturulmasında önem taşıyor.