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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nden 21 yılda 5,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye'de teknolojik bilginin üretilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılmasıyla sanayinin rekabet gücünün artırılması amacıyla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nden (TGB) kuruldukları 2001 yılından bu yılın nisan ayına kadar toplam 5,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nden 21 yılda 5,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, 4691 sayılı Kanun kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin sayısı nisan ayı itibarıyla 87'ye yükseldi. Bunlardan 73'ü faaliyetlerine devam ederken, 14'ünün altyapı çalışmaları sürdürülüyor.

TGB'lerin 10'ar tanesi Ankara ve İstanbul'da 5'i Kocaeli, 4'ü İzmir, 2'şer tanesi Konya, Gaziantep, Antalya, Mersin, Hatay, Kayseri, Bursa ve Trabzon'da 1'er tane ise Adana, Erzurum, Isparta, Eskişehir-Bilecik, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Şanlıurfa, Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa, Niğde, Burdur, Yozgat, Kırıkkale, Balıkesir, Karaman, Muğla, Afyonkarahisar-Uşak, Aydın, Batman, Osmaniye, Zonguldak, Karabük, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Kırklareli, Giresun, Rize ve Yalova'da bulunuyor.

Ankara'da 2, Antalya, Batman, Bursa, Çankırı, Giresun, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Mersin, Osmaniye ve Yalova'da 1'er olmak üzere 14 TGB'nin altyapı çalışmaları devam ediyor.

BÖLGELERDE YABANCI VE YABANCI ORTAKLI FİRMA SAYISI 322

Bu bölgelerde 6 bin 560 firma faaliyetlerini sürdürürken, bunların 322'sini yabancı ve yabancı ortaklı, 1379'unu ise akademisyen ortaklı firmalar oluşturuyor.

TGB'lerde 68 bin 620 personel çalışıyor. Bunların 56 bin 410'u Ar-Ge, 958'i tasarım, 4 bin 631'i destek ve 6 bin 621'i kapsam dışı personel.

Bu bölgelerde 40 bin 305 proje tamamlandı, 10 bin 998 proje ise devam ediyor. Bölgelerden yapılan satışlardan elde edilen gelir 2001'den bu yılın nisan ayına kadar olan dönemde 123,4 milyar lira oldu. TGB'lerin toplam ihracatı ise 5,8 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan, söz konusu bölgelerde ulusal ve uluslararası patent tescili 1277, devam eden patent başvurusu 2 bin 797, faydalı model tescili 428, faydalı model başvurusu 263, endüstriyel tasarım tescili 183, endüstriyel tasarım başvurusu 121 ve telif hakkı alınan yazılım sayısı 522 olarak kayıtlara geçti.

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